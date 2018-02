Bern - Die Schweizerinnen und Schweizer sind im gleichen Ausmass unzufrieden mit der Politik wie im vergangenen Jahr. Das zeigt eine gross angelegte Umfrage, die am Montag veröffentlicht wurde. Am unzufriedensten äusserten sich weiterhin Wählerinnen und Wähler der SVP.

69% von ihnen taten ihren Unwillen über die aktuelle Politik im Land kund, wie einer Online-Umfrage des Zusammenschlusses Vimentis zu entnehmen ist. Während 2017 die CVP-Wählenden mit 63% die Zufriedensten waren, war es dieses Jahr die Anhängerschaft der EVP.

Insgesamt waren 45% der Stimmbevölkerung mit der Politik unzufrieden oder eher unzufrieden. 36% fanden sie in Ordnung.

Drängende Gesundheitsfragen

Den grössten Handlungsbedarf sehen 18% der Teilnehmer in der Gesundheitspolitik. Die Sorge um das Gesundheitswesen ist damit am Steigen. An zweiter und dritter Stelle folgen die Ausländer- und die Asylpolitik mit 15 und 12%.

An vierter Stelle liegen Finanzierung und Kosten der Sozialwerke. Noch vor Jahresfrist hatten die Umfrageteilnehmer den Handlungsbedarf hier lediglich auf Platz sieben gesehen. Aktuell muss für 9% der Antwortenden die Politik bei den Sozialwerken ...

