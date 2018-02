Zürich - Im Einklang mit anderen europäischen Börsen zeigt sich der Schweizer Aktienmarkt am Montagmittag fester. Allerdings hat sich das Tempo der Erholung gegenüber dem frühen Handelsgeschäft leicht abgeschwächt. Die Stimmung der Anleger präsentiere sich aufgrund positiver Vorgaben aus den USA zuversichtlicher, heisst es im Markt. Ob die jüngste Korrektur damit aber bereits den Boden gefunden hat, bleibe abzuwarten. Das Angstbarometer VSMI zeigt nämlich, dass die Nerven der Anleger weiter angespannt sind.

Am letzten Freitag unterzeichnete US-Präsident Donald Trump ein Budgetgesetz, das massive Mehrausgaben vorsieht. Die amerikanische Ökonomie, die bereits durch die Steuerreform Anschub bekam, erhielt dadurch einen zusätzlichen Stimulus. Für die Marktteilnehmer ist dies Fluch und Segen zugleich. Eine florierende Wirtschaft lasse auf steigende Aktienkurse hoffen. Gleichzeitig gebe die damit verbundende Inflation Befürchtungen Nahrung, die US-Notenbank könnte eine härtere Gangart einschlagen. Wichtigster nächster Termin in puncto US-Inflation ist am Mittwoch die Veröffentlichung der Konsumentenpreisentwicklung.

Der Swiss Market Index (SMI) legt bis am Mittag um 1,70% auf 8'829,53 Punkte zu. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) notiert mit 1,72% auf 1'446,54 ...

