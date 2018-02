Wien - Anleger, die in den vergangenen zehn Jahren auf europäische Aktienfonds gesetzt haben, hatten es nicht eben leicht, so die Experten von "FONDS professionell".An der Eurokrise habe die Staatengemeinschaft gedroht zu zerbrechen, Griechenland habe am Rande des Abgrunds gestanden und die Briten wollten der Union überhaupt nicht mehr angehören. Anleger, die sich im Rahmen eines Sparplans für einen europäischen Aktienfonds entschieden hätten, seien also auf eine harte Geduldsprobe gestellt worden.

