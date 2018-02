Liebe Leser,

nachdem Tesla für das vierte Quartal 2017 tiefrote Zahlen vermeldet hatte, geht der Blick auf die liquiden Mittel des Unternehmens. Denn schließlich gilt die einfache Überlegung: Wenn Geld "verbrannt" wird - wieviel Geld ist denn überhaupt noch da? Eine Durststrecke ist verkraftbar, wenn dann in diesem Jahr mit großem Erfolg das "Model 3" verkauft wird - so ja die Absicht von Tesla. Der Verkauf des Model 3 ist bisher eher schleppend angelaufen, was aber mehr an der Produktion ... (Peter Niedermeyer)

