Wien - Die REWE International AG zählt zu den Vorreitern der Digitalisierung im österreichischen Einzelhandel. Mit Oracle als langjährigen Partner konnten kürzlich wieder einige Meilensteine im Digital-Bereich umgesetzt werden.

Die Herausforderungen im Einzelhandel sind gross: Der intensive Wettbewerb, veränderte Kundenbedürfnisse und das Zusammenspiel zwischen stationärem und Online-Handel fordern die Unternehmen. REWE hat schon vor Jahrzehnten Akzente gesetzt und sehr früh digitale Geschäftsprozesse und -modelle entwickelt. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet das Unternehmen bereits mit Oracle zusammen, um den digitalen Vorsprung weiter auszubauen und Innovationen mit dem langjährigen Sparring-Partner voranzutreiben. Rüdiger Reisner, IT Director der REWE International AG: "Unsere mittlerweile 30jährige Partnerschaft mit Oracle hat uns an die Spitze der Digitalisierung im österreichischen Einzelhandel geführt. Alle von uns eingesetzten Oracle-Technologien haben sich als hoch performant und zuverlässig erwiesen. Sie leisten einen massgeblichen Beitrag zur Sicherung unserer führenden Position im Lebensmitteleinzelhandel."

Mehr Effizienz durch zentrales Rechenzentrum

Immer höhere Lastspitzen erfordern Flexibilität und Skalierbarkeit der IT-Infrastruktur. Hier heisst es für Unternehmen: Vorausplanen und massgeschneiderte Lösungen implementieren! Eine Zentralisierung und Konsolidierung der Datenbank-Infrastruktur brachte bei der REWE International AG deutliche Effizienzgewinne: Mehrere IT-Standorte in verschiedenen Ländern wurden durch ein zentrales Rechenzentrum am Stammsitz des Unternehmens in Wiener Neudorf ersetzt. Dadurch ...

