FALLS CHURCH (dpa-AFX) - Der US-amerikanische Rüstungskonzern General Dynamics will sich mit einer Übernahme im IT- und Regierungsgeschäft stärken. Dafür wollen die Amerikaner den IT-Dienstleister CSRA für rund 9,6 Milliarden US-Dollar (7,8 Mrd Euro) inklusive dessen Schulden von 2,8 Milliarden übernehmen, wie das Unternehmen am Dienstag in Falls Church im US-Bundesstaat Virginia mitteilte. Beide Führungsgremien hätten sich bereits geeinigt.

General Dynamics bietet demnach für alle ausstehenden Anteile 40,75 Dollar je Aktie, damit liegt die Offerte rund 10 Dollar über dem Schlusskurs der Aktie vom vergangenen Freitag. Beide Konzerne rechnen mit einem Abschluss in der ersten Jahreshälfte. Zuvor muss das Angebot aber noch die üblichen Hürden nehmen wie etwa die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden.

Mit der Übernahme schmiedet General Dynamics nach eigenen Angaben den führenden Anbieter für Hightech-IT-Lösungen im Geschäft mit der US-Regierung. Gemeinsam kommen beide Unternehmen auf derzeit knapp 10 Milliarden Dollar Umsatz. Der Zukauf ermögliche es General Dynamics, sein künftiges Erlös- und Gewinnwachstum aber noch zu beschleunigen, sagte Konzernchefin Phebe Novakovic laut Mitteilung. Konkret wird damit gerechnet, dass der Zukauf sich ab dem kommenden Jahr gewinnbringend auf das Ergebnis je Aktie (EPS) und den freien Barmittelfluss je Aktie auswirken wird./tav/men

ISIN US3695501086

AXC0143 2018-02-12/13:26