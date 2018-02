Zürich (ots) -



pr suisse und der bisherige Veranstalter des Awards sind

übereingekommen, dass der Schweizer Berufsverband der PR- und

Kommunikationsprofis ab diesem Jahr die Trägerschaft einschliesslich

sämtlicher Markenrechte des einzigen Schweizer Preises für

Unternehmenskommunikation übernimmt.



Die Übernahme ist das Ergebnis der kontinuierlichen

Weiterentwicklung und Profilierung des Awards. Auf der Basis der

neuen, langfristig angelegten Abstützung durch den repräsentativen

Berufsverband soll dieser in den kommenden Jahren weiter an Profil

und Strahlkraft in die Branche und eine interessierte Öffentlichkeit

hinein gewinnen. Für die operative Durchführung sowie die Pflege der

Partner und Sponsoren zeichnet weiterhin Daniel Bieri verantwortlich,

so dass Kontinuität und Realisationssicherheit gewährleistet sind.

Daniel Bieri ist der Sohn des Award-Gründers Roland Bieri, der

weiterhin primär dem Supporter-Verein zur Verfügung steht.



Veranstaltern und Organisationskomitee ist es gelungen, den Award

in den letzten Jahren gezielt weiter zu entwickeln. Das betrifft in

erster Linie die Schärfung der - transparent kommunizierten -

Beurteilungskriterien und die Weiterentwicklung des Verfahrens der

Jurierung durch hochkarätige, unabhängige Fachleute aus Wissenschaft

und Praxis der Unternehmens- und Agenturwelt. Die Kommunikations- und

PR-Branche verfügt damit über einen jährlichen Benchmark für

herausragende Qualität in der Unternehmenskommunikation. Mit der ZHAW

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften stiess zudem 2017

ein wertvoller Wissens- partner zum Projekt.



Für eine verstärkte Verankerung in der Branche



Für Peter Eberhard, Präsident von pr suisse, ist dieses Engagement

ganz im Sinn der Verbandsziele, nämlich der Förderung der Wahrnehmung

und Anerkennung des Berufsstands inner- und ausserhalb der Branche:

«Bereits seit 2015 unterstützen wir den Award finanziell sowie durch

den Einsitz je eines Vorstandsmitglieds in der Fachjury und im

Organisationskomitee. In den vergangenen drei Jahren wurde der Award

in verschiedener Hinsicht weiter professionalisiert und hat an

Anerkennung gewonnen - so dass wir gerne Hand boten, die Trägerschaft

zu übernehmen, damit sich der Preis noch breiter in der Branche

verankern kann. Unser Berufsverband setzt sich seit jeher für die

Förderung der Qualität in der Unternehmenskommunikation ein, und der

Award bringt dieses Anliegen auf den Punkt.»



Im Interesse der Qualität der Unternehmenskommunikation



Auch für Jurypräsident Prof. Dr. Peter Stücheli-Herlach ist dies

zentral: «Damit gewinnt die Qualitätsdiskus- sion an Fahrt.

Angesichts der Umbrüche, welche die Branche erlebt, kann das noch

sehr spannend werden.» Urs Frei, Vorsitzender des Supporter-Vereins

des Awards: «Unternehmen und Supporter freuen sich über diese

nachhaltigen Perspektiven, denn Kommunikation wird in Zukunft für

Gesellschaft und Wirtschaft noch wichtiger werden.»



Und Award-Initiant Roland Bieri ergänzt: «Ich freue mich, dass

unsere Aufbauarbeit der letzten dreizehn Jahre nun auf diesem Weg

honoriert wird. Dank der Überführung in die neue Trägerschaft sehe

ich mit Zuversicht in die Zukunft des Awards.»



Im Zuge der künftigen Weiterentwicklung des Preises sind auch

Gespräche mit weiteren Branchenorganisationen im Gang mit dem Ziel,

den Preis in der Schweizer Kommunikationslandschaft noch breiter

abzustützen.



Die Gewinner der letztjährigen Hauptpreise waren die SBB (2017),

die Post und die Stadt Winterthur (2016) sowie swisstennis und

swissgrid (2015). Nominiert als weitere Beispiele für ausgezeichnete

Projekte der Schweizer Unternehmenskommunikation wurden in den

gleichen Jahren Heineken Switzerland, Die Mobiliar, ABB, AXA

Winterthur, Credit Suisse, Swiss International Air Lines, Urner

Kantonalbank, Swisscom, Klinik Hirslanden.



Die nächsten Meilensteine der 14. Verleihung 2018:



April: Start Einreichungsfrist

29. Juni: Ende Einreichungsfrist

Donnerstag, 6. September: Preisverleihung in Zürich



Über pr suisse - Schweizerischer Public Relations Verband SPRV



pr suisse ist der Schweizer Berufsverband der PR- und

Kommunikationsprofis mit rund 1'500 Mitgliedern. Er umfasst als

einzige Branchenorganisation Vertreter von Agenturen, Unternehmen,

Organisationen und Verwaltung und ist der repräsentative

Interessenvertreter der Schweizer PR-Branche. Zu den Hauptaufgaben

zählen die Förderung des Ansehens des Berufsstandes, der Akzeptanz

der Public Relations, der Anerkennung der Branche in der

Öffentlichkeit und einer qualitativ einwandfreien Aus- und

Weiterbildung.



www.prsuisse.ch



Über den Swiss Award Corporate Communications



Der einzige Schweizer Preis für Unternehmenskommunikation steht

für eine vernetzte und leistungsfähige Unternehmenskommunikation und

wird seit 2005 jährlich verliehen. Ausgezeichnet werden die Projekte

von einer unabhängigen und ehrenamtlichen Fachjury aus Wissenschaft

und Praxis unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Peter Stücheli-Herlach

(ZHAW). Teilnahmeberechtigt sind Projektteams oder Einzelpersonen aus

Unternehmen, Agenturen und NPO. Der Award vergibt Nominations- und

Hauptpreise im Rahmen einer jährlichen öffentlichen Veranstaltung.

Seit 2017 ist neu das IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft

der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Wissenspartner.



www.award-cc.ch



Originaltext: pr suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100017960

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100017960.rss2



Kontakt:

Peter Eberhard, Präsident pr suisse

Tel. 044 799 15 11

E-Mail: peter.eberhard@pepr.ch