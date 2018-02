EnBW weitet sein Geschäft mit Erneuerbaren Energien in Asien aus. Die Karlsruher steigen in eine Entwicklungsgesellschaft für drei Offshore-Windparks in Taiwan ein. Die Kartellbehörden müssen noch zustimmen.

Der Karlsruher Energiekonzern EnBW möchte sein Geschäft mit Erneuerbaren Energien auf Asien ausweiten. Das Unternehmen steige mit 37,5 Prozent in Entwicklungsgesellschaften für drei Offshore-Windparks in Taiwan ein, teilte EnBW am Montag mit. Die Investitionssumme liege bis zur Baureife im unteren dreistelligen Millionenbereich. Die Kartellbehörden müssen ...

