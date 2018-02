Wien - Sycomore Asset Management erweitert ihr Angebot an nachhaltigen Investmentfonds, so die Experten von "FONDS professionell".Der thematische Aktienfonds Sycomore Shared Growth (ISIN FR0010117093/ WKN A0KFLL) sei ab sofort zum Vertrieb in Deutschland zugelassen. Der kürzlich mit dem SRI-Qualitätssiegel der französischen Regierung ausgezeichnete Fonds investiere in europäische Unternehmen, die insbesondere durch ihre Produkte und Dienstleistungen einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten würden. Die 2001 gegründete Fondsboutique Sycomore AM mit Sitz in Paris verwalte laut eigenen Angaben etwa 8,1 Milliarden Euro an Assets - darunter etwa 40 Prozent in SRI-Strategien. Eine ESG-Analyse (Environment, Social, Governance) sei Bestandteil aller Vermögenswerte unter ihrer Verwaltung.

