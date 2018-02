Oldenburg - Die gute Börsenstimmung des Jahres 2017 fand im Januar zunächst ihre Fortsetzung, so die Experten von LOYS.Motiviert durch eine Unternehmenssteuerreform in den USA hätten die Weltbörsen unter der Führung der USA zunächst eine furiose Gangart an den Tag gelegt.Starke Zuflüsse in Aktienfonds hätten sich als zusätzlicher Treibsatz für die Aktienmärkte erwiesen. Technologietitel hätten sich dabei besonders in Szene zu setzen gewusst. Am Monatsende habe die Euphorie dann aber merklich abgekühlt, als steigende Langfristzinsen Wasser in den süßen Börsenwein gegossen hätten. Ausgehend von der Wall Street hätten auch die europäischen Zinsen am langen Ende der Zinsstrukturkurve angezogen. Für Bondanleger kündige sich damit ein weiteres schwaches Jahr an. Obendrein habe der fortgesetzte Dollarverfall die Unsicherheit an den Finanzmärkten gesteigert.

