Euro-skeptische Parteien könnten in Italien deutliche Erfolge einfahren. Nicht nur deshalb werden Anleger die Wahl genau beobachten.

Wenn die Italiener Anfang März ein neues Parlament wählen, dürfte das die Märkte in Alarmbereitschaft versetzen. Experten rechnen mit einem deutlichen Erfolg für die Euro-skeptischen Parteien des Landes und langwierigen Koalitionsgesprächen. "Der Weg zu einer stabilen und mehrheitsfähigen Regierung in Rom ist so holprig wie eine Fahrt über Kopfsteinpflaster in einem Fiat Cinquecento", konstatieren die Vontobel-Analysten Reto Cueni und Sven Schubert. Droht nach der Wahl eine Hängepartie, könnte das vor allem an der Mailänder Börse und bei den Anleihen des Landes Spuren hinterlassen, sagt Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Gerade der italienische Aktienmarkt sei angesichts seines guten Laufs anfällig für Verluste, prognostiziert der Experte. Seit Ende 2016 hat er 33 Prozent zugelegt, Dax und EuroStoxx kommen im selben Zeitraum auf ein Plus von gut 14 beziehungsweise neun Prozent.

Insgesamt sollten sich die Kursreaktionen auf die Parlamentswahl am 4. März aber in Grenzen halten, sagen Börsianer. Schließlich hätten die vielen EU-feindlichen Parteien des Landes ihre Anti-Euro-Rhetorik zuletzt abgeschwächt. Auch die Commerzbank-Analysten Ralph Solveen und Marco Wagner resümieren in einer Studie: Die Töne seien versöhnlicher geworden. ...

