MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom hat im letzten Quartal des abgelaufenen Jahres beim Wachstum eine Schippe draufgelegt. Im Gesamtjahr kletterte der Umsatz nach vorläufigen Zahlen um 13,5 Prozent auf 1,16 Milliarden Euro, wie das TecDax -Unternehmen am Montag in München mitteilte. Im letzten Jahresviertel lag das Wachstum mit 15,4 Prozent darüber.

Auch beim operativen Ergebnis konnte das Unternehmen zum Jahresende hin einen Zahn zulegen. Auf Jahressicht wuchs das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 15,9 Prozent auf 84,5 Millionen Euro. Im Zeitraum von Oktober bis Dezember legte das Ergebnis um 28 Prozent noch deutlich stärker zu. Die Aktie zog um fast 5 Prozent an, weil die Eckdaten etwas über den Erwartungen lagen. Das komplette Zahlenwerk will Cancom am 28. März vorlegen./men/fba

ISIN DE0005419105

AXC0150 2018-02-12/13:50