Der Ethereum Kurs kann seinen positiven Trend mit dem Handel am Montag ausbauen. ETH/USD wird bei 867 $ gehandelt, nach dem am Montag Morgen das Tief bei 802 $ gebildet wurde. Die Kryptowährung befindet sich allgemein in einem bullish Trend und sollten die Bullen die Oberhand behalten, kann sich die Bewegung zur 870 $ Marke fortsetzen. Eine starke ...

