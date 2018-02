Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

SPD-Politiker wollen rasch kommissarischen Parteivorsitz für Nahles

Spitzenpolitiker der SPD fordern zunehmend einen schnellen Wechsel an der Spitze der Partei von Martin Schulz zu Andrea Nahles. Für den Fall, dass der SPD-Parteivorstand Fraktionschefin Nahles als künftige Parteichefin vorschlägt, hält der Vorsitzende des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, auch einen kommissarischen Vorsitz von Nahles für sinnvoll. "Das ist eine politische Entscheidung. Wenn der Parteivorstand Andrea Nahles eh als Parteivorsitzende vorschlagen wird, ist es sinnvoll, sie jetzt gleich zur kommissarischen Vorsitzenden zu ernennen", sagte Kahrs der Rheinischen Post.

JU-Chef Ziemiak will auch "neue Köpfe" im Kabinett

Unions-Politiker haben nach den Aussagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über eine Neuaufstellung der Partei und die baldige Vorlage einer Kabinettsliste gefordert, auch jüngere Politiker zum Zuge kommen zu lassen. Der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Paul Ziemiak, begrüßte Merkels Ankündigung, bis zum CDU-Parteitag am 26. Februar die Kabinettsmitglieder der CDU zu benennen, und verlangte auch eine personelle Erneuerung.

Investoren rüsten sich für weitere Marktturbulenzen

Viele Investoren sind nach einer Woche mit teils kollabierenden Aktienkursen, rekordhohen Mittelabflüssen und extremer Volatilität stark verunsichert. Die Märkte kämpfen derzeit damit, ein neues Gleichgewicht zu finden. Wegen Anzeichen auf einen zunehmenden Inflationsdruck brach der Dow-Jones-Index in der Vorwoche um mehr als 5 Prozent ein. Der Ausverkauf hält jetzt bereits fast zwei Wochen an und entlud sich in einem Indexverlust von 2.400 Zählern.

Opec revidiert Prognose für Ölangebot nach oben

Die boomende US-Schieferölproduktion zwingt die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) ihre Prognose für das globale Ölangebot in diesem Jahr nach oben zu revidieren. In seinem aktuellen Monatsbericht sagt das Kartell voraus, dass die tägliche Produktionsmenge außerhalb der Opec um 1,4 Millionen Barrel zunehmen wird. Der allergrößte Teil davon soll aus den USA kommen mit 1,3 Millionen Barrel.

Trump-Regierung stellt Infrastrukturplan in Höhe von 1,5 Billionen Dollar vor

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will am Montag ihr geplantes Infrastrukturprogramm mit einem Investitionsvolumen von 1,5 Billionen Dollar (1,2 Billionen Euro) vorstellen. Dafür sollen nach Angaben aus dem Weißen Haus 200 Milliarden Dollar aus Bundesmitteln zur Verfügung gestellt werden. Für die restlichen 1,3 Billionen Dollar sollen demnach die US-Bundesstaaten und private Investoren aufkommen.

Autobatterien: China reißt Marktmacht an sich

Weltweit findet ein Ansturm auf Kobalt statt, ein einstiges Abfallprodukt aus der Kupfer- und Nickelproduktion, das durch seinen Einsatz in E-Auto-Batterien plötzlich rasant an Wert gewinnt. Bisher dominiert China die internationalen Lieferketten. Die Demokratische Republik Kongo ist der weltgrößte Produzent des Metalls. "Wir stellen fest, dass der Kongo für E-Autos ist, was Saudi-Arabien für den Verbrennungsmotor ist", sagt Trent Mell, Chef der kanadischen Explorationsfirma First Cobalt. Chinesische Firmen seien sich bewusst, wie wichtig der Kongo für die E-Auto-Branche ist, und versuchten jetzt, vom Kobalt-Abbau bis zur Batterieproduktion den kompletten Prozess unter ihre Kontrolle zu bringen, sagt er.

Schweiz Jan Verbraucherpreise -0,1% gg Vormonat

Schweiz Jan Verbraucherpreise +0,7% (PROGNOSE: +0,8%) gg Vorjahr

February 12, 2018

