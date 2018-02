Bad Marienberg - Zum Ende des Jahres 2017 stieg die Konsumstimmung in Europa weiter leicht an, so die GfK in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Im Dezember erreichte das GfK Konsumklima für die EU 28 Staaten einen Stand von 21,1 Punkten und damit den höchsten Wert seit zehn Jahren.

Den vollständigen Artikel lesen ...