Unterföhring (ots) - Die Weltelite des Darts trifft sich auf Schalke: ProSieben und ProSieben MAXX zeigen am Freitag, 25. Mai 2018 exklusiv das "World Series of Darts - German Darts Masters 2018", das größte Darts-Event der Welt. Acht Spieler aus der Top Ten der PDC-Weltrangliste wie Titelverteidiger Peter Wright und Michael van Gerwen (Nummer eins), sowie die besten acht deutschen Darts-Spieler werden vor einer gigantischen Kulisse um den Sieg fighten - und zwar an nur einem Tag. Mit den German Darts Masters 2018 wird erstmals ein Masters-Turnier in der Geschichte der PDC World Series an einem Tag ausgetragen: Qualifikation, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. ProSieben überträgt am späten Abend die Halbfinals sowie das Finale live. Zuvor zeigt ProSieben MAXX das Viertelfinale in der Primetime live.



Die Zuschauer können sich zudem auf zahlreiche musikalische Highlights zwischen den Spielrunden freuen, so dass die VELTINS-Arena über einen Zeitraum von über neun Stunden zur größten Darts-Musikarena der Welt avanciert.



Michael van Gerwen: "In dieser riesigen Arena zu spielen, ist einfach fantastisch." Peter Wright ergänzt: "Ich kann es kaum erwarten, auf Schalke meinen Titel zu verteidigen! Vor so vielen Menschen zu spielen, wird angsteinflößend und erzeugt Gänsehaut am ganzen Körper zugleich. Ich habe fantastische Fans in Deutschland, die immer hinter mir stehen. Ich hoffe, alle am 25. Mai dort zu sehen, das wird großartig."



Sämtliche Übertragungen sind auch im Livestream auf prosiebenmaxx.de, prosieben.de, ran.de, ProSieben MAXX-APP, ProSieben-APP und über die ran-App zu sehen. Unter www.eventim.de/german-darts-masters sind Online-Tickets ab 31,90 Euro erhältlich.



