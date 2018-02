Frankfurt (ots) - Julia und Alexander - so heißen laut einer TU Chemnitz Studie Personen mit den attraktivsten Vornamen. Aber ist das attraktivste Date auch das mit dem höchsten Gehalt? Eine aktuelle Studie der Jobsuchmaschine Adzuna hat zum Valentinstag die attraktivsten deutschen Vornamen auf deren Topverdiener-Potenzial untersucht.



Die Studie knüpft an einer Untersuchung der TU Chemnitz an, die je dreißig männliche und weibliche Vornamen auf ihre soziale Wahrnehmung überprüfte. Neben der Einschätzung der Attraktivität wurde dabei auch eine Schätzung des Alters sowie der Intelligenz untersucht.



Für die attraktivsten Namen hat Adzuna nun das Durchschnittsgehalt ermittelt, basierend auf der hauseigenen Lebenslaufanalyse inklusive Gehaltsdatenbank Adzuna ValueMyCV https://try.adzuna.de/value-my-cv/, die auf Gehaltsdaten von über 50.000 Lebensläufen basiert.



Basierend auf der TU Chemnitz Studie punkten neben modernen Namen wie Julia auch zeitlose Namen wie Alexander, was die wahrgenommene Attraktivität angeht. Laut Studien-Befunden gilt dabei: "Je attraktiver eine Person mit einem bestimmten Namen wahrgenommen wird, umso intelligenter wird sie eingeschätzt". Sowie: "Je jünger eine Person mit einem bestimmten Namen wahrgenommen wird, umso attraktiver wird diese eingeschätzt".



- Die attraktivsten Namen sind nicht gleichzeitig auch Topverdiener -



Wie die Gegenüberstellung der Durchschnittsgehälter zeigt, führen Julia und Alexander zwar im Ranking der wahrgenommenen Attraktivität, was das Gehalt angeht müssen sich beide jedoch den weniger attraktiven Vornamen geschlagen geben. So übertrumpft bei den Frauen der zweitplatzierte Vorname Sophie mit 89,921.90 EUR Durchschnittsgehalt den Ranglistenführer Julia mit 53,053.40 EUR Durchschnittsgehalt. Bei den Männern landet Alexander zwar was das Gehalt angeht auf Platz 3, wird jedoch von dem siebtplatzierten Niklas getrumpft, der laut Adzuna knapp 20.000 EUR mehr verdient.



- Vergleich attraktiver Namen mindert Gender Pay Gap um 50% -



Betrachtet man zudem für das weibliche sowie für das männliche Ranking der attraktivsten Namen das Durchschnittsgehalt, so fällt auf, dass das geschlechtsspezifische Verdienstgefälle mit 11% halb so groß ist wie der bundesweite Gender Pay Gap von 22%. D.h. das Verdienstgefälle ist in diesem Fall geringer als bei einem Ranking, in dem Namen unabhängig von deren Wahrnehmung untersucht werden.



Eine Adzuna Studie von Mai 2017 untermauert diese Beobachtung. Hierbei wurden die Namen der Personen mit den höchsten Gehältern für Männer sowie Frauen ermittelt - komplett unabhängig von deren sozialer Wahrnehmung. Dabei wurde ein Verdienstunterschied von bis zu 50% festgestellt - ein Vielfaches höher, als der Verdienstunterschied in dem hier vorliegenden Ranking.



- Altmodische Namen schlagen moderne & zeitlose Namen bei Topgehältern -



Ein weiterer Vergleich der Namen der Topverdiener Studie 2017 vs. dem aktuellen Ranking der attraktivsten Namen zeigt darüber hinaus, dass Topverdiener vermehrt altmodische Namen aufweisen. Allen voran der Name Dirk, der mit einem Durchschnittsgehalt von 120,200.31 EUR alle anderen übertrumpfte sowie Andrea oder Klaus, die ebenso gut abschnitten.



Inja Schneider, Country Manager Germany bei Adzuna kommentiert: "Die Ergebnisse der TU Chemnitz Studie können das Fehlen von altmodischen Namen im Gehaltsranking der attraktivsten Namen sowie deren Dominanz bei den Topverdienern erklären. Insbesondere wenn man Personen mit altmodischen Namen einer Generation mit mehr Berufsjahren zuweist, so sind deren Chancen auf höhere Gehälter gut nachvollziehbar."



Sie fügt hinzu: "Dass bei den im Ranking aufgeführten modernen und zeitlosen Namen ein geringerer geschlechtsspezifischer Verdienstunterschied besteht ist dabei eine sehr interessante Beobachtung. Dies wirft die Frage auf, ob der Gender Pay Gap bei jüngeren Generationen geringer ist als bei älteren Generationen - Eine These, die zu untermauern jedoch weitergehende Untersuchungen erfordert."



Durchschnittsgehalt attraktivster Vornamen - Weiblich:



1. Julia: 53,053.40 EUR 2. Sophie: 89,921.90 EUR 3. Lara: 39,137.05 EUR / 3. Lea: 60,163.00 EUR 4. Marie: 56,232.50 EUR / 4. Sarah: 57,605.72 EUR 5. Lena: 52,454.77 EUR 6. Katharina: 63,297.54 EUR 7. Leonie: 83,561.80 EUR 8. Laura: 69,092.52 EUR 9. Anna: 62,682.49 EUR 10. Jana: 74,094.14 EUR 11. Maria: 56,758.88 EUR 12. Susanne: 82,689.65 EUR



Durchschnittsgehalt attraktivster Vornamen - Männlich:



1. Alexander: 81,023.72 EUR 2. Leon: 74,066.37 EUR / 2. Luca: 67,569.05 EUR / 2. Lukas: 51,986.22 EUR 3. Tim: 65,136.40 EUR 4. Maximilian: 57,558.70 EUR 5. Jonas: 47,507.26 EUR 6. Christian: 78,318.52 EUR 7. Niklas: 98,515.73 EUR 8. Florian: 73,396.88 EUR 9. Felix: 70,920.12 EUR 10. David: 70,974.91 EUR 11. Michael: 85,743.18 EUR 12. Jan: 77,350.07 EUR



Quelle Namensstudie: "Ein Vorname sagt mehr als 1000 Worte - Zur sozialen Wahrnehmung von Vornamen", Technische Universität Chemnitz



