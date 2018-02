Herzogenaurach - Der Sportartikelhersteller Puma setzt nach Jahren des Umbaus wieder zum Sprung an. Nach Gewinnverdopplung und 4 Milliarden Euro Umsatz im vergangenen Jahr hält Puma-Chef Björn Gulden das Unternehmen inzwischen wieder für stark genug, um bei den wichtigen US-Sportarten mitzumischen. "Wir arbeiten daran, auch in den USA sichtbarer zu werden", sagte Gulden am Montag bei Vorlage der Jahreszahlen in Herzogenaurach. Der Tag, an dem Puma auch Artikel rund um die traditionellen US-Sportarten American Football, Basketball oder Baseball anbieten werde, rücke immer näher.

Bislang ist dieses lukrative Spielfeld Konkurrenten wie Nike , Adidas oder Under Armour vorbehalten. Vor allem Adidas hat in den vergangenen Jahren die US-Konkurrenz das Fürchten gelehrt. Mit Puma könnte ein zweites deutsches Sportunternehmen die Konkurrenz befeuern.

Genaueres zu seinen Plänen will Gulden nicht verraten. In den vergangenen Jahren sei es vornehmlich darum gegangen, das Unternehmen auf eine gesunde Basis zu stellen. Jetzt sei der Schwung da.

2017 verlief für den Sportartikelhersteller mit dem Raubkatzen-Logo sehr erfolgreich. Den Gewinn unter dem Strich konnte Puma auf 136 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Ähnlich rasant stieg das operative Ergebnis (Ebit), welches von 128 auf 245 Millionen Euro zulegte. Der Umsatz ...

