Grünwald - Bei der Aktie der Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) waren zuletzt auffällige Insiderverkäufe zu beobachten. Am 08.02.2018 hat die Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft (steht in enger Beziehung zum Aufsichtsratsmitglied Wilhelm Beier) ein Paket von rund 7.860.000 Aktien zum Kurs von 28,00 EUR verkauft, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 220.080.000,00 EUR entspricht.

Den vollständigen Artikel lesen ...