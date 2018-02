Hamburg (ots) - STERN Digital Chefredakteurin Anna-Beeke Gretemeier (31) und Managing Director STERN Digital Carina Laudage (35) bauen die Digitalpräsenz der Marke NEON aus. Dafür wird ab sofort die STERN-Digitalredaktion erweitert und in die technische Infrastruktur sowie Marketing investiert.



Gretemeier gründet ein neues Ressort unter dem Dach von STERN Digital und setzt Lea Kosch (28) als Ressortleiterin ein. Kosch kommt von der HuffPost Deutschland, wo sie bis Ende 2017 das Lifestyle-Team leitete.



Anna-Beeke Gretemeier: "Alles auf NEON! Wir wollen NEON zum erfolgreichsten Portal für Millennials machen. Klingt ambitioniert, aber wir glauben an die Kraft unserer Inhalte und die Stärke der Marke NEON. Ich freue mich, ein hochmotiviertes, kreatives Team um mich zu wissen, das für NEON brennt; das weiß, was die Leser bewegt. Tolle Voraussetzung, um unser Ziel zu erreichen."



Unter dem Dach von STERN Digital partizipiert NEON an allen technologischen Neuerungen der starken News-Marke und entwickelt sich in der Reichweite hervorragend. Aktuell erreicht das Angebot von NEON Digital 1,16 Millionen Unique User (AGOF daily digital facts Januar 2018) und erzielte im Dezember über vier Millionen Visits (Verlagsangabe). Im Januar durchbrach das Portal bereits die Fünf-Millionen-Grenze.



Carina Laudage: "Das enorme digitale Reichweitenwachstum von NEON innerhalb der letzten Monate zeigt uns, wieviel Potenzial in einem systematischen Ausbau steckt und dass es sich lohnt, weiter zu investieren. Wir bieten Usern auf dem deutschen Markt einzigartige Inhalte und Vermarktungskunden die Möglichkeit, eine attraktive Zielgruppe zu erreichen."



Gleichzeitig unterzieht sich der NEON Digitalauftritt einem Re-Design und erhält eine unverkennbare, klare Optik. Insgesamt wird die NEON-DNA im Web und im mobilen Web konsequent für den digitalen Konsum weiterentwickelt.



Ruth Fend, Chefredakteurin NEON Magazin: "NEON-Leser fühlen sich im Netz zuhause, und sie lieben Print. Zusammen bieten wir ihnen in beiden Welten eine gemeinsame Heimat. Und wir stärken uns gegenseitig: NEON Digital profitiert von dem klaren Profil und der Bekanntheit des Hefts. Der digitale Ausbau erhöht die Sichtbarkeit und Relevanz der Marke, was wiederum dem Magazin zugutekommt."



