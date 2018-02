Hannover - Steigende US-Staatsanleiherenditen haben zuletzt nicht nur an den globalen Rentenmärkten für Turbulenzen gesorgt, so die Analysten der NORD LB. Die Verzinsung von 2J US-Treasuries liege inzwischen schon recht klar oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 2,00%; Papiere mit einer Restlaufzeit von 5 Jahren würden aktuell eine Rendite von leicht über 2,50% aufweisen. Die Verzinsung von 10J US-Treasuries notiere oberhalb der Marke von 2,80% und Titel im Laufzeitsegment von 30 Jahren würden eine Rendite von über 3,00% aufweisen. Aufgrund des internationalen Zinszusammenhangs hätten die Entwicklungen in den USA auch Implikationen für andere Währungsräume.

