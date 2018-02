Hamburg - 2017 war ein rundum positives Jahr für Liquid Alternatives, so Absolut Research in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit geschätzten Nettozuflüssen von mehr als 50 Mrd. Euro durchlief das Marktsegment eine positive Entwicklung. In keinem der zwölf Monate kam es zu Abflüssen. Multi-Asset-Fonds waren besonders gefragt und nach einem schwierigen Vorjahr verzeichneten alternative Anleihestrategien einen Turnaround. Positiv zu bewerten ist auch, dass viele Top-Fonds nicht nur 2017 gut abschnitten, sondern auch mittelfristig in der Lage waren, Investoren eine attraktive Performance zu bieten.

