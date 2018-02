An den Finanzmärkten ging es in den letzten Tagen heiß her und die Aktienkurse rund um den Globus rutschten deutlich ab. Das hat auch die Volatilität nach oben getrieben - der VDAX stieg in der Spitze auf 40 Punkte an. Welche Auswirkungen dies auf die Preise von Optionsscheinen hat, verrät Derivate-Experte Volker Meinel im wöchentlichen Marktgespräch. Zudem berichtet er, ob das Schlimmste aus Sicht der Anleger hinter uns liegt und wie sie sich aktuell positionieren.