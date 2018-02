Der Start in das laufende Börsenjahr war eigentlich mehr als gelungen! An den Börsen in den USA oder auch Europa ging es im Januar steil nach oben. Mittlerweile wird die Freude jedoch mehr und mehr getrübt. Die Volatilität ist zurück im Markt. Aber vielleicht ist das auch ganz gut so?! Nikolaos Nicoltsios von wikifolio.com bei Börse Stuttgart TV.