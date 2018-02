Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn steht der Dow Jones 0,9 Prozent im Plus bei 24'397 Zählern. Auch der NASDAQ Composite zieht vorbörslich kräftig an. Börsianer erhoffen sich Impulse von dem Infrastrukturprogramm zur Ankurbelung der Konjunktur, das Präsident Donald Trump im Laufe des Tages vorstellen will. Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...