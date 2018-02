Communiqué de presse

Montrouge, France, le 12 février 2018 (15h00 CET)

DBV Technologies présente de nouveaux résultats lors du Congrès Annuel 2018 de l'AAAAI/WAO concernant sa plateforme Viaskin



DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345 - Nasdaq : DBVT) a annoncé aujourd'hui que la société présentera de nouveaux résultats concernant sa plateforme technologique Viaskin lors du congrès annuel 2018 de l'American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI)/World Allergy Organization (WAO) qui se tiendra à Orlando en Floride du 2 au 5 mars 2018. Les communications médicales et scientifiques (abstracts) seront disponibles sur le site web de l'AAAAI/WAO (http://annualmeeting.aaaai.org/) le 12 février à 9h00 heure locale (15h00 CET).

Quatre abstracts seront présentés en format poster. L'un d'entre eux porte sur les résultats de l'étude de phase III PEPITES (Peanut EPIT Efficacy and Safety), dont les principaux éléments ont déjà été communiqués par la société en octobre 2017. L'étude PEPITES évaluait l'innocuité et l'efficacité de Viaskin Peanut chez des enfants âgés de 4 à 11 ans.

« Nous sommes impatients de présenter les données et d'échanger une fois de plus avec la communauté médicale sur les principaux résultats de PEPITES. » a déclaré le Dr. Pierre-Henri Benhamou, Président directeur général de DBV Technologies. « La FDA a attribuéun statut de Fast Track et de Breakthrough Therapy à Viaskin Peanut, et nous sommes totalement mobilisés pour offrir le plus rapidement possible ce traitement potentiel aux patients allergiques.»

Présentation et détails des abstracts :

Données cliniques sur Viaskin Peanut

« Effect of epicutaneous immunotherapy on inducing peanut desensitization of peanut-allergic children: topline peanut epicutaneous immunotherapy efficacy and safety (PEPITES) » , présenté par le Dr David Fleischer, directeur, Allergy and Immunology Center et responsable associé du service, Children's Hospital, Colorado: Numéro du poster : L32 Numéro de la session : 4215 Date/Heure : lundi 5 mars 2018, de 9 h 45 à 10 h 45 (ET) Localisation : centre de convention, niveau 1, hall sud A2



Données sur le mécanisme d'action de l'immunothérapie par voie épicutanée (EPIT)

« Unique epigenetic signature in T cell compartment after epigenetic immunotherapy in peanut sensitized mice » , présenté par le Dr Lucie Mondoulet, DBV Technologies : Numéro du poster : 381 Numéro de la session : 3203 Date/Heure : dimanche 4 mars 2018, de 9 h 45 à 10 h 45 (ET) Localisation : centre de convention, niveau 1, hall sud A2



« Epicutaneous immunotherapy with peanut directly targets Langerhans cells in human skin » , présenté par le Dr Vincent Dioszeghy, DBV Technologies : Numéro du poster : 723 Numéro de la session : 4204 Date/Heure : lundi 5 mars 2018, de 9 h 45 à 10 h 45 (ET) Localisation : centre de convention, niveau 1, hall sud A2



« Phenotypic changes and IDO over-expression in splenic dendritic cells after epicutaneous immunotherapy » , présenté par Benjamin Pelletier, DBV Technologies : Numéro du poster : 728 Numéro de la session : 4204 Date/Heure : lundi 5 mars 2018, de 9 h 45 à 10 h 45 (ET) Localisation : centre de convention, niveau 1, hall sud A2



À propos de l'étude PEPITES

PEPITES (Peanut EPIT Efficacy and Safety Study) était un essai de phase III contre placebo, en double aveugle, multicentrique, destiné à évaluer l'innocuité et l'efficacité de Viaskin Peanut 250 mcg chez des patients âgés de 4 à 11 ans. L'étude PEPITES a été mené dans 31 centres en Amérique du Nord (Canada et États-Unis), en Allemagne, en Irlande et en Australie. Les premiers résultats de l'étude PEPITES ont été communiqués en octobre 2017.

Lors de l'étude PEPITES (Peanut EPIT Efficacy and Safety Study), les patients étaient évalués à l'aide d'un test de provocation orale en double aveugle contre placebo (DBPCFC). Les patients étaient randomisés selon un ratio 2:1 pour recevoir soit Viaskin Peanut 250 µg, soit un Viaskin placebo pendant 12 mois. Le critère primaire était fondé sur une analyse des répondeurs après 12 mois de traitement par Viaskin Peanut 250 µg. Pour les patients ayant une dose réactive à l'inclusion égale ou inférieure à 10 mg, un patient a été défini comme répondeur s'il atteignait une dose réactive égale ou supérieure à 300 mg de protéines d'arachide après 12 mois de traitement. Pour les patients ayant une dose réactive à l'inclusion supérieure à 10 mg, un patient a été considéré comme répondeur s'il atteignait une dose réactive de protéines d'arachide égale ou supérieure à 1 000 mg après 12 mois de traitement. La dose cumulée réactive (DCR) a été également utilisée comme critère d'efficacité secondaire dans l'étude PEPITES pour établir la quantité totale de protéines d'arachide déclenchant les réactions chez les patients au 12e mois de traitement par rapport au placebo. Les marqueurs sérologiques ont été également mesurés à l'inclusion, aux 3e, 6e et 12e mois, afin de caractériser les changements immunologiques chez les patients.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies a créé le patch Viaskin, une plateforme technologique totalement brevetée avec de nombreuses applications potentielles en immunothérapie. L'immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT, utilise le Viaskin pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire sur une peau intacte. Viaskin est non-invasif, auto-administré et pourrait permettre une prise en charge en toute sécurité des patients souffrant d'allergie alimentaire, pour lesquelles il n'existe pas de traitements approuvés. Le programme de développement comprend des essais cliniques sur Viaskin Peanut et Viaskin Milk, une étude expérimentale sur le Viaskin Egg et un essai clinique preuve de concept dans l'oesophagite à éosinophiles. DBV a également développé sa plateforme technologique dans le domaine des vaccins et de certaines maladies auto-immunes pour lesquelles les besoins médicaux sont insatisfaits. Le siège social de DBV Technologies est à Montrouge, France et la Société a également des bureaux à New York, États-Unis. Les actions sont négociées sur le segment A d'Euronext Paris (mnémonique: DBV, code ISIN: FR0010417345), intégrée à l'indice SBF120. DBV est également cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous la forme d'American Depositary Shares, chaque ADS représentant la moitié d'une action ordinaire (mnémonique: DBVT). Pour plus d'informations, visitez notre site Web: www.dbv-technologies.com (http://www.dbv-technologies.com)

Avertissement

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives et des estimations. Ces déclarations prospectives et estimations ne constituent ni des promesses ni des garanties et comportent des risques et des aléas substantiels. Les produits de la Société n'ont, à ce jour, été autorisés à la vente dans aucun pays. Les aléas liés de manière générale aux activités de recherche et développement, aux essais cliniques, ainsi qu'aux potentielles autorisations réglementaires, le risque dû au fait que l'historique des résultats précliniques puisse ne pas être prédictifs des résultats des futurs essais cliniques constituent autant de facteurs qui pourraient donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits ou anticipés dans la présente communication. Une liste et une description de ces risques, aléas et autres risques figurent dans les documents déposés par la société auprès de l'Autorité des Marchés Financiers au titre de ses obligations réglementaires, dans les documents et rapports de la société déposés auprès de la Security and Echange Commission aux Etats-Unis, et dans le rapport annuel de la société relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2016, ainsi que les enregistrements et rapports qui effectués par la société. Les investisseurs existants et potentiels sont avertis qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations prospectives et estimations qui ne valent qu'à la date des présentes. DBV Technologies ne prend aucun engagement de mettre à jour ou réviser les informations contenues dans ce communiqué sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Contact Relations investisseurs de DBV

Sara Blum Sherman

Directeur Senior, Relations Investisseurs et Stratégie

+1 212-271-0740

sara.sherman@dbv-technologies.com (mailto:susanna.mesa@dbv-technologies.com)

Contact Média de DBV

Roberta Di Giorgio

Directeur Senior, Communication Globale

+1 917-612-2861

roberta.digiorgio@dbv-technologies.com (mailto:roberta.digiorgio@dbv-technologies.com)

