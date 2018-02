Zürich (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Seit dem 1. Februar 2018 ist Aleksandra Karasinska (46) als Chefredakteurin von Forbes.pl tätig. In dieser neu geschaffenen Position ist sie zusätzlich zu ihrer Verantwortung für Newsweek.pl für die digitale Ausgabe des bei der Grupa Onet-RAS Polska erscheinenden Magazins Forbes zuständig. Pawel Zielewski (49) bleibt Chefredakteur von Forbes Polska.



Anna Kaczmarska, Publishing Director von Newsweek und Forbes: "Forbes und Newsweek sind Premiummarken im Portfolio der Grupa Onet-RAS Polska. Newsweek.pl steht an erster Stelle der Online-Wochenzeitschriften in Polen. Aleksandra Karasinska wird ihre Erfahrung hinsichtlich der Monetarisierung von Online-Content einbringen, die sie bereits erfolgreich bei Newsweek.pl unter Beweis gestellt hat."



Aleksandra Karasinska ist seit 2014 Chefredakteurin von Newsweek.pl. Bevor sie zum Unternehmen kam, war sie bei Radio Wolna Europa und Radio Zet als Journalistin sowie bei TVN24 und Wydarzenia bei Polsat als Producerin tätig. Sie war zwei Jahre lang am Aufbau des Nachrichtenfernsehsender TRK Novyny in Kiew und des Portals Tochka.net beteiligt. Im Jahr 2013 arbeitete sie mit an der Lancierung des beliebten Wissenschaftsmagazins Newsweek Historia und war dort bis 2014 als Redakteurin tätig.



Über Ringier Axel Springer Media AG



Die Ringier Axel Springer Media AG wurde 2010 von der Schweizer Ringier AG und dem deutschen Unternehmen Axel Springer SE gegründet. Das Unternehmen ist in den Wachstumsmärkten Polen, Ungarn, Serbien, Slowakei, Estland, Lettland und Litauen mit einem breiten Spektrum an Mediendienstleistungen, das mehr als 165 Digital- und Printangebote umfasst, tätig. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Zürich und beschäftigt insgesamt rund 3100 Mitarbeitende.



OTS: Ringier Axel Springer Media AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105327 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105327.rss2



Pressekontakt: Alexandra Delvenakiotis Group Director Communications and Public Affairs Director Digital Media Campus Ringier Axel Springer Media AG Tel. +41 44 267 29 14 a.delvenakiotis@ringieraxelspringer.com www.ringieraxelspringer.com