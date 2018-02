Unterföhring (ots) -



- Sechsteilige Thrillerserie mit Sharon Stone in der Hauptrolle - Start am 14. Februar auf Sky Atlantic HD - Auch auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand verfügbar Trailer zum Download: https://we.tl/ILpPKYQoi6



Eine erfolgreiche Autorin und Illustratorin von Kinderbüchern verschwindet an Silvester und hinterlässt nur eine Blutspur. Nach vier Jahren wird der rätselhafte Fall erneut aufgerollt: Sky präsentiert "Mosaic" von Star-Regisseur Steven Soderbergh wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung ab 14. Februar in Doppelfolgen immer mittwochs ab 20.50 Uhr auf Sky Atlantic HD. In der Hauptrolle ist Sharon Stone zu sehen. Parallel dazu stehen die Episoden auch auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand zur Verfügung.



Über "Mosaic":



Die Kinderbuchautorin und -Illustratorin Olivia Lake (Sharon Stone) zählt zur oberen Gesellschaft des schicken Skiortes Summit in Utah. Ihre beruflichen Erfolge sind inzwischen rarer geworden und die Angst vor dem Altern betäubt sie mit Wein und jungen Lovern. Am Silvesterabend wurde sie noch auf einer Spendengala gemeinsam mit ihrem Freund JC (Paul Reubens) gesehen - am nächsten Morgen ist sie verschwunden. Und nur eine Blutspur in ihrem Studio deutet darauf hin, dass hier eine Gewalttat passiert sein muss. Recht bald ist ein vermeintlicher Täter gefasst, doch vier Jahre später wird der Fall erneut aufgerollt.



Ein "Mosaic" der ganz besonderen Art präsentieren Star-Regisseur Steven Soderbergh und Drehbuchautor Ed Solomon. Die ursprüngliche Version der Serie konnten HBO-Kunden in den USA mittels einer App mit verschiedenen Handlungssträngen und aus der Sicht unterschiedlicher Perspektiven verfolgen. Aus dem insgesamt siebeneinhalbstündigen Material hat Soderbergh zusätzlich eine traditionelle Thrillerserie geschnitten, die ab 14. Februar in der deutschen Fassung (wahlweise auch im Original) bei Sky ihre lineare Premiere feiert. Neben Hollywood-Star Sharon Stone zählen unter anderem Beau Bridges ("Masters of Sex"), Garrett Hedlund ("Mudbound"), Frederick Weller ("Banshee: Small Town. Big Secrets."), Paul Reubens ("Gotham") und Jennifer Ferrin ("The Knick") zur prominenten Besetzung. Facts: Originaltitel: "Mosaic", Thrillerserie, 6 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2017. Regie: Steven Soderbergh. Drehbuch: Ed Solomon. Ausführende Produzenten: Casey Silver, Michael Polaire. Ko-Ausführender Produzent: Adrian Sack. Ko-Produzent: Joseph Reid. Darsteller: Sharon Stone, Garrett Hedlund, Frederick Weller, Beau Bridges, Paul Reubens, Jennifer Ferrin, Devin Ratray, Michael Cerveris, James Ransone, Jeremy Bobb, Maya Kazan.



Ausstrahlungstermine:



Ab 14. Februar 2018 immer mittwochs ab 20.50 Uhr in Doppelfolgen, wahlweise im Original oder auf Deutsch auf Sky Atlantic HD. Parallel auch abrufbar über auf Sky Ticket, Sky Go und On Demand.



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender.



Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/mosaic sowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.



