Laut einer Umfrage hat Aldi in Großbritannien den Konkurrenten Waitrose als beliebesten Supermarkt abgelöst, so The Guardian. Der wachstumsstarke deutsche Discounter hat die Käufer mit der Qualität seiner Frische- und Eigenmarkenprodukte sowie mit seinen Sonderangeboten überzeugt. Waitrose wurde von der Spitzenposition, die das Unternehmen drei Jahre lang innehatte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...