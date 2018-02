NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit wenig Kursbewegung in die neue Handelswoche gestartet. Starke Impulse gab es mangels Konjunkturdaten nicht. Leichten Druck auf als sicher empfundene Wertpapiere übte die freundlich erwartete US-Börse aus. Nachdem der US-Aktienmarkt schon freundlich ins Wochenende gegangen war, deutet sich dort eine weitere Stabilisierung nach dem jüngsten Kurssturz an.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 27/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,08 Prozent. Fünfjährige Papiere fielen um 2/32 Punkte auf 99 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,56 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere verloren 3/32 Punkte auf 99 Punkte. Sie rentierten mit 2,86 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen dagegen um 7/32 Punkte auf 97 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,15 Prozent./bgf/jkr/fba

