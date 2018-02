zu Teil 4: Berechnung der maximalen Leitungslänge am Endstromkreis

Die gültigen Normen enthalten Hinweise, wie man den Spannungsfall berechnet und welche Grenzwerte man einhalten sollte. Es gibt dort verschiedene Aussagen und Interpretationen zum Spannungsfall. Dieser Umstand bereitet den Fachplanern, aber auch den Errichtern zunehmend Probleme. Die Koordination des Spannungsfalls in Niederspannungsnetzen wurde in »de« bereits in einem zweiteiligen Beitrag ausführlich diskutiert ([1] und [2]). In diesem Zusammenhang wurden dort auch die entsprechenden Gleichungen zusammengestellt. Dabei konnte eindeutig festgehalten werden, dass für die Einhaltung des zulässigen Spannungsfalls in den aktuellen Normen und Vorschriften keine verbindlichen Vorgaben existieren, sondern nur Empfehlungen ausgesprochen werden. Es stellt die gute Praxis dar, dass der Spannungsfall zwischen der Messeinrichtung und jedem Verbrauchsmittel nach DIN 18015-1:2013-09 nicht mehr als 3?% betragen sollte. Diese Empfehlung bezieht sich allerdings nur auf Wohngebäude oder ähnlich genutzte Bereiche.

Spannungsfallberechnung auf Grundlage des Beiblatts 5

In DIN VDE 0100-520:2013-06 werden die in Tabelle 5 wiedergegebenen Empfehlungen für den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Anschlusspunkt und vom Verbrauchsmittel ganz allgemein aufgeführt.

Wir wollen in diesem Beitrag die zwar richtige Gleichung mit leider falschen Symbolen nicht weiterverfolgen (siehe DIN VDE 0100 Teil 520:2013-06, Anhang G, S. 36). Stattdessen werden wir die gut bewährten Gleichungen für den Spannungsfall in dreiphasigen Wechselstromsystemen verwenden. Bezogen auf die Außenleiterspannung wird der Spannungsfall somit näherungsweise wie folgt berechnet (siehe auch Gleichungen 56 und 57, Beiblatt 5):

(31)

(32)

Im einphasigen Wechselstromkreis gilt für den Fall, dass der Neutralleiterquerschnitt gleich dem Außenleiterquerschnitt ist - bezogen auf die Strangspannung (siehe auch Gleichungen 58 und 59, Beiblatt 5):

(33)

(34)

In den Gleichungen (31) und (33) bedeuten: + induktive Belastung, - kapazitive Belastung. Die Gleichungen (32) und (34) gelten für den Fall, dass Last und Leitung annähernd den selben Phasenwinkel aufweisen (siehe Beiblatt 5). Dabei ist:

?U der absolute Spannungsfall

?u der relative Spannungsfall

Un die Nennspannung des Netzes

U0 die Sternpunktspannung Außenleiter - Neutralleiter oder Erde

IB der maximale Betriebsstrom

RL' der Resistanzbelag des Leiters (siehe auch Tabellen A.5 in Bbl. 5)

XL' der Reaktanzbelag des Leiters (siehe auch Tabelle A.7 und A.8 in Bbl. 5)

l die Leitungslänge

cos?f Verschiebungsfaktor (entspricht dem Leistungsfaktor ? bei 50 Hz).

Da es sich beim Resistanzbelag um eine temperaturabhängige Größe handelt, sollte für eine reelle Spannungsfallbetrachtung unter Betriebsbedingungen die Resistanzerhöhung berücksichtigt werden.

Aufgrund des überwiegenden Resistanzanteils bei Kabelquerschnitten bis 25?mm2 Cu bzw. 35?mm2 Al kann der reaktive Anteil in den Gleichungen (31) und (33) in der Regel vernachlässigt und mit cos?f?=?1 wie folgt berechnet werden. Für einphasige Wechselstromkreise (siehe auch Gleichung 60, Beiblatt 5) gilt:

(35)

Für dreiphasige Wechselstromkreise (siehe auch Gleichung 61, Beiblatt 5) gilt:

(36)

Hierbei ist qn der Leiterquerschnitt des Kabels.

Einfach und praktikabel lässt sich die Einhaltung der Spannungsfälle im Drehstromsystem auf der Grundlage der Tabellen A.23 bis A.26 in Bbl. 5 für Mehrleiter- und Einleiterkabel verschiedener Anordnungen überprüfen. Diese Tabellen enthalten normierte Werte für zulässige Leitungslängen bei 1?% Spannungsfall mit IB?=?1?A und Un?=?1?V. Die Resistanzerhöhung wurde mit der Betriebsendtemperatur von 70?°C für PVC-isolierte und 90?°C für VPE- bzw. EPR-isolierte Kabel berücksichtigt. Es liegt die Annahme zugrunde, dass der Phasenwinkel des Bemessungs- bzw. Betriebsstroms fB und der Impedanzwinkel des Kabels fL (im Folgenden als Impedanzwinkel ? bezeichnet) gleich ist, dann gilt (siehe auch Gleichung 62, Beiblatt 5):

(37)

Bei cos?f?=?1 sind die Ergebnisse identisch. Ein Impedanzwinkel ??=?28?° ...

