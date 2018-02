IT-Dienstleister Cancom legt im vierten Quartal beim Wachstum zu

MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Cancom hat im letzten Quartal des abgelaufenen Jahres beim Wachstum eine Schippe draufgelegt. Im Gesamtjahr kletterte der Umsatz nach vorläufigen Zahlen um 13,5 Prozent auf 1,16 Milliarden Euro, wie das TecDax -Unternehmen am Montag in München mitteilte. Im letzten Jahresviertel lag das Wachstum mit 15,4 Prozent darüber.

ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec bleibt optimistisch - Gegenwind durch Euro-Stärke

JENA - Eine verjüngte Produktpalette hält das Wachstum beim Medizintechnikhersteller Carl Zeiss Meditec in Gang. Zum Start ins neue Geschäftsjahr 2017/18 konnte der TecDax -Konzern seine Erlöse weiter steigern.

Volkswagen-Kernmarke steigert Auslieferungen im Januar erneut

WOLFSBURG - Die Volkswagen -Kernmarke VW Pkw hat bei den weltweiten Auslieferungen einen starken Start ins neue Jahr geschafft. Insgesamt seien im Januar 533 500 Autos an die Kunden übergeben worden, teilte das Unternehmen am Montag in Wolfsburg mit - 7,1 Prozent mehr als im Januar 2017.

US-Rüstungskonzern General Dynamics will IT-Dienstleister CSRA kaufen

FALLS CHURCH - Der US-amerikanische Rüstungskonzern General Dynamics will sich mit einer Übernahme im IT- und Regierungsgeschäft stärken. Dafür wollen die Amerikaner den IT-Dienstleister CSRA für rund 9,6 Milliarden US-Dollar (7,8 Mrd Euro) inklusive dessen Schulden von 2,8 Milliarden übernehmen, wie das Unternehmen am Dienstag in Falls Church im US-Bundesstaat Virginia mitteilte. Beide Führungsgremien hätten sich bereits geeinigt.

ROUNDUP: Puma will wieder die Muskeln spielen lassen

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Puma setzt nach Jahren des Umbaus wieder zum Sprung an. Nach Gewinnverdopplung und 4 Milliarden Euro Umsatz im vergangenen Jahr hält Puma-Chef Björn Gulden das Unternehmen inzwischen wieder für stark genug, um bei den wichtigen US-Sportarten mitzumischen. "Wir arbeiten daran, auch in den USA sichtbarer zu werden", sagte Gulden am Montag bei Vorlage der Jahreszahlen in Herzogenaurach. Der Tag, an dem Puma auch Artikel rund um die traditionellen US-Sportarten American Football, Basketball oder Baseball anbieten werde, rücke immer näher.

'WSJ': Broadcom sichert sich 100 Milliarden US-Dollar für Qualcomm-Gebot

NEW YORK - Der Chiphersteller Broadcom hat sich einem Bericht zufolge den Großteil der Finanzierung für eine mögliche Übernahme des Wettbewerbers Qualcomm gesichert. Ein Bankenkonsortium, zu dem auch die Deutsche Bank gehöre, habe sich zur Bereitstellung von Kreditlinien von bis zu 100 Milliarden US-Dollar bereit erklärt, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) in der Nacht zum Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Insgesamt habe Broadcom zwölf Banken versammelt, um den Betrag bereitzustellen.

Axel Springer investiert in Virtual-Reality-Start-Up Magic Leap

BERLIN - Der Medienkonzern Axel Springer hat sich an dem US-amerikanischen Milliarden-Start-Up Magic Leap beteiligt. Das hat das MDax -Unternehmen am Montag in Berlin bekanntgegeben.

ROUNDUP: Airbus besiegelt A380-Deal mit arabischem Großkunden Emirates

ABU DHABI/TOULOUSE - Der für die Zukunft des Airbus -Riesenfliegers A380 wichtige Mega-Deal mit Emirates ist perfekt. Etwas mehr als drei Wochen nach der Unterzeichnung eines Vorvertrags besiegelte die arabische Fluggesellschaft jetzt eine feste Bestellung über 20 Exemplare des weltgrößten Passagierjets. Die in Abu Dhabi unterschriebene Vereinbarung mit dem europäischen Flugzeugbauer sieht zudem eine Kaufoption über 16 weitere A380-Maschinen vor, wie die Unternehmen am Sonntagabend mitteilten.

ROUNDUP: Millionenbetrug bei BASF? - Mitarbeiter und Partner unter Verdacht

KAISERSLAUTERN/LUDWIGSHAFEN - Der Chemieriese BASF soll von mehreren Mitarbeitern und Verantwortlichen externer Firmen mit Scheinrechnungen um einen Millionenbetrag geprellt worden sein. Das teilte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Montag mit. Nach Angaben der Ermittler hatten interne Untersuchungen des Unternehmens 2017 den Verdacht aufkommen lassen, dass fünf externe Firmen zusammen mit vier BASF-Mitarbeitern in den vergangenen Jahren den Einsatz von Arbeitskräften am Standort Ludwigshafen unrechtmäßig abgerechnet haben.

IPO/ROUNDUP: Motel-One-Gründer hält sich Börsengang offen - Aktuell kein Bedarf

DÜSSELDORF - Die Hotelkette Motel One braucht für den Ausbau ihres Geschäfts derzeit kein Geld von der Börse. Grundsätzlich ist die Ausgabe von Aktien nach den Worten von Unternehmensgründer Dieter Müller aber eine Option, die auch schon durchgerechnet worden sei. "Bei der Frage, wie man sich am besten finanzieren kann, denkt man auch über einen Börsengang nach. Hinzu kommt, dass es viele Investmentbanken gibt, die uns gern an die Börse bringen würden", sagte der 63-jährige Unternehmenschef dem "Handelsblatt" (Montagausgabe).

ROUNDUP 2: Schlappe für Facebook vor dem Landgericht Berlin

BERLIN - Facebook muss die Voreinstellungen für seine Dienste in Deutschland verändern und darf seine Anwender nicht länger zwingen, sich mit ihrem echten Namen anzumelden. Das folgt aus einem Urteil des Landgerichtes Berlin, das am Montag veröffentlicht wurde.

Weitere Meldungen -Dänischer Telekomkonzern TDC empfiehlt Übernahme durch Konsortium -Munich-Re-Tochter Ergo will Aktienquote trotz Turbulenzen leicht erhöhen -Konkurrenz droht: Bayer will längere Behandlungsabstände für Augenmittel Eylea -Google führt bei seinem Chrome-Browser Werbefilter ein -IPO/Stemmer Imaging bietet Aktien für 32 bis 36 Euro an -'FT': Alibaba-Finanzsparte will frisches Geld einsammeln - Wertvollstes Start-up -Amgen findet keine geeigneten Übernahmeziele für 27-Mrd-US-Dollar Kriegskasse -Roche: Phase-II-Daten deuten auf Wirksamkeit von RG7716 bei DME hin -ROUNDUP: EnBW investiert in Offshore-Windenergie-Projekte in Taiwan -ROUNDUP: Neue Klage gegen Weinstein - Verkauf des Filmstudios wohl geplatzt -Total-Chef drängte Trump zur Einhaltung des Atomabkommens mit Iran

