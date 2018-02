Berlin (ots) - Von ABG / Bau Beratung Boldt und Bosch Thermotechnik über Grundfos und Stiebel Eltron bis zu Wienerberger und Zeppelin Rental reicht die Palette der 58 Aussteller, die im Neuheiten-Report der bautec ihre Innovationen und Exponat-Highlights in Wort und Bild vorstellen. Vom 20. bis 23. Februar können die Besucher die Innovationen und Weiterentwicklungen dann live auf der bautec entdecken. Die Übersicht der Neuheiten steht unter www.bautec.com/Presse/Produktneuheiten/online.



Einige Neuheiten-Aussteller wie GUTEX Holzplattenfaserwerk, GROHE Deutschland, Hottgenroth Software und WILO haben sich in diesem Jahr auch die Teilnahme am neuen bautec.INNOVATION AWARD gesichert. Eine Fachjury hat 15 Unternehmen aus allen Bereichen des Bauens und der Gebäudetechnik nominiert. Im Unterschied zu anderen Wettbewerben können die Fachbesucher auf der Messe selbst darüber abstimmen, wer den Preis am Ende mit nach Hause nimmt. Nach vier Abstimmungstagen findet am letzten Messetag (23.2.) um 13 Uhr in der Halle 23b die feierliche Preisverleihung statt. Als Auszeichnung erhalten die drei Erstplatzierten erstmals den bautec.BÄR.



Verkürzte Bauzeit



Die erstmals auf der bautec vertretene ARDEX GmbH beispielsweise präsentiert ihren hochbelastbaren Schnellestrich-Zement "ARDEX A 60". Im Vergleich zu konventionellen Zementestrichen verkürzt er die Bauzeit enorm, da er schneller trocknet und aushärtet. Eine Weiterentwicklung seiner innovativen Multi-Plus-Luftschichtanker aus Edelstahlblech stellt BEVER zur Messe vor. Wie bereits bei den Drahtankern der Typen Well-L, PB-10, ZV-Welle und PU-Welle wurde der bauaufsichtlich zugelassene Schalenabstand auf 250 mm erhöht. Junkers Bosch zeigt mit dem EasyControl einen neuen Heizungsregler, der Komfort, Flexibilität und Sparsamkeit verbindet. Dabei handelt es sich um den ersten smarten Raumregler des Ausstellers, über den sich die Temperatur in jedem Zimmer individuell einstellen lässt.



Vereinfachtes individuelles Bauen



Den ersten magnetischen Schlammabscheider für alle gängigen Wandheizkessel präsentiert Caleffi auf der bautec 2018. Die verschiedenen Versionen (mit passenden Adapterstücken) des DIRTMAG SLIM decken damit den Einsatz in fast allen Geräten der führenden Hersteller ab. Die Plattform CoPlannery der gleichnamigen Berliner Firma vereinfacht das individuelle Bauen für Bauherren und Architekten. Der Online-Bauberater beispielsweise hilft Bauherren, den persönlichen Bedarf automatisiert zu ermitteln, die dazu passenden Experten, die geeignete Versicherung und Baufinanzierung zu finden und den Projektverlauf in einem Dashboard zu bündeln. GROHE Sense ist ein smarter Wassersensor. Einfach auf dem Fußboden platziert, kann dieser Wasser aufspüren. Kommt die Unterseite des Sensors auf Grund eines Lecks oder Wasserschadens mit Wasser in Kontakt, gibt GROHE Sense eine Warnmeldung ab.



Zuverlässiges Be- und Entlüften



Spannende Neuheiten im Produktsortiment "Duschplatz und Duschkabine" hat Kermi für die bautec 2018 angekündigt. Dazu gehören zum Beispiel die LINE XXL-Zuschnitt-Boards, die eine maßlich flexible Lösung für großflächige, individuelle Duschbereiche bieten. KUHFUSS DELABIE präsentiert zur Messe den neuen elektronischen Unterputz-Urinalspüler "Tempomatic 4". Sein flexibel anpassbarer Einbaukörper ist nicht nur universell einsetzbar, auch die Wasserdichtheit lässt sich deutlich leichter gewährleisten als bei marktüblichen Lösungen. Die intelligente Kellerlüftung aus der Produktreihe "LTM Thermo-Lüfter 200-50" hat eine wertvolle Ergänzung erhalten: Über einen Ansaugturm der LTM GmbH können nun auch Kellerräume, deren Wandflächen sich im Erdreich befinden, zuverlässig be- und entlüftet werden.



Vielfältige Konfigurationen



Zu den vier Produktneuheiten, die MAICO zur bautec vorstellt, zählt das Einzelraum-Lüftungsgerät "PushPull 45". Es bietet eine optimale Wohnraumlüftung, die sich ohne Verlegung von Lüftungsrohren umsetzen lässt, und arbeitet extrem leise. Dank der vielfältigen Konfigurationen können die neuen Geniox-Lüftungsgeräte von Systemair in vielen Anwendungen zum Einsatz kommen. Die Baureihe ist für Luftmengen von 750 bis 70.000 Kubikmeter je Stunde ausgelegt. Als sanierungsfreundliche Lösung für stark durchfeuchtete Untergründe bewährt sich das Balkon-Entkopplungssystem "Triflex ProDrain" von Triflex. Systemkern ist die Entkopplungsbahn DC-MAT. Deren neu angeordnete Wabenstruktur erleichtert auch das Zuschneiden und Verlegen auf der Baustelle.



Hygienische Sauberkeit



Die gesamte Technik des Dusch-WCs "ViClean-I 100" von Villeroy & Boch ist nicht im Sitz, sondern in der Keramik integriert. Clevere Technologien und Lösungen sorgen für hygienische Sauberkeit. So wird die Duschdüse vor und nach jeder Anwendung automatisch gereinigt. Das neue Gas-Brennwertgerät "Thermo Condens WTC-GW B" der Max Weishaupt GmbH vereinfacht die Kommunikation zwischen Mensch und Technik und ist gleichzeitig anschlusstechnisch 100 Prozent kompatibel zum bisherigen Gerät. Von den zahlreichen Vorteilen der neuen Wärmepumpen-Center CHC von WOLF profitieren Fachhandwerker und Endkunden gleichermaßen: Die Komplettsysteme sparen nicht nur Zeit bei der Montage, Planung und Teileauswahl, sondern durch die Verrohrungen in der kompakten Inneneinheit auch Material.



Über die bautec



Die bautec - Internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik - findet alle zwei Jahre in Berlin statt. 35.000 Besucher informierten sich auf der jüngsten Veranstaltung bei 502 Ausstellern aus 17 Ländern über die neuesten Produkte, Services und Themen der nationalen und internationalen Bau- und Immobilienwirtschaft. Der energetische Systemverbund von Gebäudehülle und intelligenter Gebäudetechnik steht dabei im Mittelpunkt. Veranstalter der bautec ist die Messe Berlin, ideeller Träger der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. Die 18. bautec findet vom 20. bis 23. Februar 2018 auf dem Berliner Messegelände in den Hallen 20 bis 26 statt. In der parallel laufenden GRÜNBAU BERLIN finden Fachbesucher alles zum Thema Garten- und Landschaftsbau. Mehr Informationen stehen online unter www.bautec.com bereit.



