Nach einem guten Jahresauftakt wurden die Aktienmärkte in den vergangenen Tagen jäh ausgebremst. Der Dow Jones verbuchte in absoluten Zahlen sogar das größte Tagesminus aller Zeiten. Doch auch der Dax büßte auf Wochensicht kräftig ein. Am Ende stand beim deutschen Leitindex der größte Wochenverlust ...

Den vollständigen Artikel lesen ...