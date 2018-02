Der Chef der Berliner Flughäfen, Engelbert Lütke Daldrup, hält am geplanten Starttermin im Oktober 2020 fest - und sieht keine Alternative zur Eröffnung.

Es ist ein Termin, bei dem sich der Chef der Berliner Flughäfen nicht groß rechtfertigen muss. Seine Zuhörer, Unternehmer vor allem der Berliner und Brandenburger Wirtschaft, sind Engelbert Lütke Daldrup grundsätzlich wohlgesonnen - was vielleicht auch an dessen Art liegt: Fokussiert und kenntnisreich, mit einer Brise Demut, erzählt er an diesem Montag bei der Berliner Industrie- und Handelskammer, warum er den von ihm selbst genannten Eröffnungstermin des neuen Hauptstadtflughafens BER im Oktober 2020 nach wie vor für sicher hält. Er erzählt auch, warum an dem Vorhaben, das problembehaftete Terminal zu eröffnen, kein Weg vorbeiführt, weil sonst 2,8 Milliarden Euro abgeschrieben werden müssten und keine Infrastruktur für einen reibungslosen Flughafen-Betrieb vorhanden wäre.

Da geht fast ein wenig unter, dass noch immer nicht klar ist, wie hoch eigentlich genau die Gesamtkosten für den Flughafen sein werden und wie die Gesamtfinanzierung aussieht. Ja, lassen Sie uns auch noch über Geld reden, sagt er auf eine Nachfrage, wie teuer der Flughafen denn am Ende eigentlich werde, nämlich rund sechs Milliarden Euro.

Bis zur nächsten Sitzung des Aufsichtsrats am ...

