Zürich - Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte Schweiz hat Alessandro Miolo per 1. Februar 2018 zum neuen Senior Partner für den Geschäftsbereich Audit & Assurance ernannt. Wie die Mandatsgewinne von Panalpina und LafargeHolcim aus dem letzten Jahr verdeutlichen, ist der dynamisch wachsende Geschäftsbereich Audit & Assurance von Deloitte bereits sehr gut am Markt positioniert. Alessandro Miolo übernimmt im Audit & Assurance Team eine zentrale Rolle beim kontinuierlichen Ausbau des CFO- und Verwaltungsratsnetzwerkes. Zudem wird er die weitere Entwicklung des Geschäftsbereichs Assurance massgeblich vorantreiben und das Audit der Zukunft mitgestalten. Deloitte setzt dabei weiterhin auf modernste Technologien, um noch aussagekräftigere Audits zu ermöglichen.

Alessandro Miolo wechselt als in der Schweiz zugelassener Wirtschaftsprüfer von einem anderen grossen Schweizer Beratungsunternehmen zu Deloitte, wo er verantwortlicher Partner der Corporate Audit Group und Mitglied des Schweizer Führungsteams war. Im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte hielt er verschiedene Führungspositionen inne. Unter anderem war er leitender Audit Partner bei zahlreichen wichtigen Wirtschaftsprüfungsmandaten und entwickelte neue Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsleistungen. Alessandro Miolo ist der fünfte Audit Partner, der in den letzten zwölf Monaten zu Deloitte stösst. Zusätzlich zu drei talentierten Spezialisten aus dem globalen Netzwerk von Deloitte kommt auch Fabien Lussu von einem anderen Schweizer Beratungsunternehmen zu Deloitte, um den Markt für den Bereich Wirtschaftsprüfung in der Deutschschweiz auszubauen.

Stärkung der Präsenz im Schweizer Unternehmensumfeld

«Alessandro Miolo ist die ideale Ergänzung für unser Audit & Assurance Team. Nach den jüngsten grossen ...

