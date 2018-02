Der Dow Jones konnte sich am Freitag doch noch deutlich ins Plus retten. Somit verabschiedete sich der amerikanische Leitindex mit einem Plus von 1,4 Prozent in Wochenende. Und aktuell sieht es danach aus, als ob sich die Erholung fortsetzen könnte. Erfahren Sie hier mehr von Marco Uome. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.