die First Majestic Silver Aktie ist in der vergangenen Woche weiter um fast 9 % eingebrochen. In den letzten drei Wochen steht ein Verlust von ca. 26 % zu Buche. Charttechnisch betrachtet hat die Aktie damit den sekundären Abwärtstrend weiter fortgesetzt, denn ein Ausbruch nach oben konnte sowohl aus der Trendlinie als auch aus dem 200-Wochen-Durchschnitt nicht vollzogen werden. Die Aktie könnte nun die untere Begrenzung des Trendkanals testen, siehe Chart auf Wochenkerzenbasis ... (David Iusow)

