Die Haltung des Aussie Dollar bleibt bearish und so kann es gegenüber dem Greenback zu einem Test der 0,7700 kommen, erklärt das UOB Group Analystenteam in seiner Analyse. AUD/USD technische Analyse 24-Stunden Analyse: "Wir rechneten damit, dass die Schwäche des AUD durch die 0,7745 begrenzt ist, während es am letzten Freitag zu einer starken Erholung ...

