Die RV Series bietet dank speziell entwickelter Software für die Dosierung und integrierter CCD Kamera eine intuitive Programmierung. Die Einrichtung von einfachen bis äußerst komplexen Dosiermustern, für Bauteile die einen rotierenden Dosierkopf erfordern, wird dadurch erheblich schneller

Nordson EFDein Nordson Unternehmen (NASDAQ: NDSN) und weltweit führender Hersteller von Präzisionsdosiersystemen, gibt die Einführung des neuen automatischen 4-Achsen-Dosiersystems der RV Series bekannt. Das System beinhaltet die DispenseMotion Software und eine vollständig integrierte CCD Smart-Vision-Kamera. Damit bietet es höchste Präzision bei der Dosierung und Steuerung in jede Richtung auf der 360°- Rotationsebene.

