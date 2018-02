Jersey (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Dass die Kanalinsel Jersey ein beliebtes Reiseziel deutscher Urlauber ist, spüren auch Veranstalter und Fluggesellschaften. So reagierte Eurowings jetzt auf die gestiegene Nachfrage nach Jersey-Reisen und nahm gleich mehrere wöchentliche Direktflüge neu in den Sommerflugplan auf: von Berlin-Tegel ab 28. April (samstags) sowie die Strecke Hamburg-Jersey ab 6. Mai 2018 (sonntags).



Auch die Flugverbindungen ab Düsseldorf wurden weiter ausgebaut. Zu den bestehenden Samstagsflügen kommt ab 2. Mai 2018 zusätzlich ein Mittwochsflug hinzu. Damit wird Jersey erstmals auch als Kurzreiseziel für den deutschen Markt interessant.



Außerdem bestehen ab Düsseldorf Charterflüge mit TUI Wolters Reisen (geflogen von Flybe) und die Lufthansa bedient weiterhin die Strecke München-Jersey von Mai bis Oktober 2018.



Neben den Direktflügen gibt es zudem sehr gute Umsteigeverbindungen ab diversen deutschen Flughäfen.



Keith Beecham, CEO von Visit Jersey sagte: "Deutschland ist für Jersey ein wichtiger Tourismusmarkt. Durch die neuen Strecken sowie den Ausbau der bereits existierenden Verbindungen steigt die Sitzplatzkapazität in diesem Jahr um 84%. Dies ist ein großer Erfolg und wir freuen uns sehr, 2018 noch mehr deutsche Gäste auf Jersey begrüßen zu können".



Übersicht der Direktflüge



Abflughafen Wochentag von bis Fluggesellschaft



Berlin-Tegel samstags 28.April 01.September 2018 Eurowings Düsseldorf samstags 28.April 15.September 2018 Eurowings Düsseldorf samstags 28.April 22.September 2018 TUI Wolters Charter Düsseldorf mittwochs 02.Mai 12.September 2018 Eurowings München samstags 05.Mai 20.Oktober 2018 Lufthansa Hamburg sonntags 06.Mai 09.September 2018 Eurowings



Informationen für Redaktionen: Die Jersey Hauptbroschüre ist erhältlich unter Tel. 06106/71718 Bildmaterial zur kostenlosen Veröffentlichung: https://jersey.assetbank-server.com



www.jersey.com/de DieInselauszeit JerseyCI www.facebook.com/KanalinselJersey/ www.instagram.com/visitjerseyci/



OTS: Visit Jersey newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129554 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129554.rss2



Pressekontakt: expert PR & HWM Communications GmbH Gutleutstraße 100 60329 Frankfurt Tel. +49(0)69 230404 E-Mail. mail@expertPR.de www.expertpr.de