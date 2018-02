Die Aktie von Aixtron hat sich lange Zeit in einer engen Spanne bewegt. Aktuell befindet sich der Kurs am unteren Ende der Range. Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, blickt jetzt vor allem auf die anstehenden Quartalszahlen am 27.02. Dann könnte sich entscheiden, in welche Richtung es für Aixtron geht. Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um AT&S, Steico, Sixt und Freenet. Die komplette Sendung finden Sie hier.