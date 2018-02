ComAsia Limited: ASIA APPAREL öffnet diesen Monat ihre Pforten in Berlin

BERLIN - Media OutReach - den 12. Februar 2018 - Die ASIA APPAREL EXPO ist die Modefachmesse in Europa, bei der Händler und Einkäufer unter einem Dach mit asiatischen Anbietern eines breiten Spektrums an Bekleidungsprodukten, Modeaccessoires und Fußbekleidung in Kontakt kommen können. Von Bekleidungsunternehmen bis hin zu Anbietern von Accessoires und Besätzen bietet diese Sourcing-Messe einen sorgfältig ausgewählten Querschnitt der wichtigen asiatischen Bekleidungsproduktion und wird im Februar 2018 in BERLIN im Herzen Europas abgehalten.

Die siebte Auflage der ASIA APPAREL EXPO findet vom 22. - 24. FEBRUAR 2018 auf dem Gelände der MESSE BERLIN in den Hallen 1.1 und 2.1 statt.

An der Expo 2018 nehmen vierhundert (400) sorgfältig ausgewählte Bekleidungshersteller teil, die ein umfassendes Sortiment an Beschaffungslösungen anbieten und über die Produktionskapazität für hochwertige Mode zur internationalen Belieferung mit Damen-, Herren- und Kinderbekleidung verfügen. Sowohl HONGKONG und CHINA als auch die anderen großen, Kleidung für den Export erzeugenden Länder wie BANGLADESCH, PAKISTAN und INDIEN sind vertreten, um die Wünsche der europäischen Kunden nach fertigen Kleidungsstücken, Auftragsfertigung und Entwicklung von Handelsmarken zu erfüllen.

Bei der Abteilung für MODEACCESSOIRES wird die Anzahl der Aussteller dieses Jahr zunehmen, mit neuen Angeboten bei HANDSCHUHEN und GÜRTELN, HANDTASCHEN, HÜTEN und MÜTZEN, HALSTÜCHERN und SCHALS, STRÜMPFEN, SOCKEN und STRUMPFHOSEN, KRAWATTEN und FLIEGEN, TASCHEN, PORTEMONNAIES, BEUTELN und HANDTASCHEN, SONNENBRILLEN, HAARACCESSOIRES, ANZÜGEN, SCHMUCK und ACCESSOIRES, MODESCHMUCK, OHRRINGEN, ANSTECKNADELN und BROSCHEN.

ASIA APPAREL EXPO ist die einzige Messe in Europa, die ausschließlich dafür bestimmt ist, asiatische Bekleidungsunternehmen und Stoffhersteller mit europäischen Marken in Kontakt zu bringen und es den Fachleuten aus der Bekleidungsbranche zu erlauben, ihr Netz an asiatischen Herstellungsbetrieben und Produktionsmöglichkeiten auszubauen und von der für die asiatische Bekleidungsindustrie typischen Kombination aus hoher Produktivität und kurzen Produkteinführungszeiten zu profitieren.

Anmerkung für die Herausgeber Die ASIA APPAREL EXPO, die vom 22. bis zum 24. Februar 2018 in den Hallen 1.1 und 2.1 der MESSE BERLIN stattfinden wird, ist nur für Fachbesucher und akkreditierte Pressemitglieder zugänglich. www.asiaappaarelexpo.com

VERANSTALTER: COMASIA LIMITED16/F., Skyline Tower, 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay,

Kowloon, Hongkong Tel.: (852) 2700 6726

Fax: (852) 2700 6727 cs@asiaapparelexpo.com

ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN Linda Chan, Marketing Manager E-Mail: linda.chan@comasia.com.hk Tel.: (852) 2700 6726 Fax: (852) 2700 6727

