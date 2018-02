Die Sozialpläne der Großen Koalition weisen große Lücken auf. Sozialverbände und die Linke kritisieren besonders die Beschlüsse zur sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen.

Sozialverbände und die Partei die Linke haben Union und SPD mangelnde soziale Verbesserungen bei ihren Koalitionsplänen vorgeworfen. So sei es zwar eine Verbesserung, die sogenannte sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen zu beschränken, sagte Linke-Chef Bernd Riexinger am Montag in Berlin. "Aber das betrifft nicht einmal ein Drittel der befristet Beschäftigten."

Nach Schätzungen des Nürnberger Instituts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...