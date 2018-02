Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf ISIN Name Ab dem Anmerkungen

CA4405532041 Hornby Bay Mineral Exploration Ltd. 12.02.2018 CA4405533031 Hornby Bay Mineral Exploration Ltd. 13.02.2018 Tausch 1000:1

CA8249011021 Star Diamond Corp. 12.02.2018 CA85511Y1088 Star Diamond Corp. 13.02.2018 Tausch 1:1