Der Bitcoin kann seine Erholung am Montag kontinuierlich ausbauen und so beträgt der Tagesgewinn 6 %. Damit steht die Bewegung im Einklang mit der Erholung des Kryptomarktes. In der letzten Woche erleben die Kryptowährungen eine regelrechte Achterbahnfahrt. Das Momentum zeigt, dass die Bullen aktuell das Ruder in der Hand haben, da sich die Verluste, ...

