Auf der A 5 in Baden-Württemberg hat es am Montag einen Unfall mit mehreren Todesopfern gegeben. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Auch auf der Gegenfahrbahn ereignete sich gegen 14:45 Uhr ein sogenannter "Gaffer-Unfall" mit insgesamt sieben Fahrzeugen. Bei diesem Unfall gab es drei Verletzte. Der Rückstau betrug mehrere Kilometer. Betroffen war dabei auch die A 6 aus Richtung Mannheim auf der Überleitung zur A 5 in Richtung Karlsruhe.