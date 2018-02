Hannover - In der vergangenen Woche hat die Bank of England wie erwartet keinerlei Änderungen an ihrer aktuellen Geldpolitik vorgenommen, so die Analysten der Nord LB.Sowohl die Bank Rate als auch die Zielwerte für das Asset Purchase Program seien nicht angetastet worden. Allerdings habe die Notenbank gleichzeitig die Einschätzung vertreten, dass eine Straffung der Geldpolitik eher und beherzter erforderlich sein könne als sie dies zuvor für angezeigt gehalten habe. Demnach habe sich der Ausblick gegenüber den vorangegangenen beiden Sitzungen im November und Dezember verändert und die BoE müsse daher die geldpolitischen Zügel schneller und stärker anziehen, so das einstimmige Votum der Währungshüter.

