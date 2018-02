Liebe Leser,

viele Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Bayer nun einen kräftigen Abwärtsmarsch angetreten habe. Nach dem Handel am Freitag ist die Aktie nun deutlich unter einer bisherigen Unterstützung zu finden, die aus charttechnischer Sicht unbedingt hätte gehalten werden müssen. Indes: Chartanalysten erwarten einen tiefen Sturz, der durch das Verlassen des Seitwärtstrends eingeläutet werden dürfte. So wurde die magische Untergrenze in Höhe von 100 Euro nach unten durchkreuzt. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...