New York - Die kräftigen Kursausschläge an den US-Börsen haben sich am Montag fortgesetzt. Zugleich stehen die Zeichen momentan weiter auf Erholung. Es herrsche trotz aller Skepsis wieder etwas mehr Zuversicht, auch wenn es vorbei sei mit den ruhigen Tage an den Aktienmärkten, hiess es von Marktanalysten. Stützend wirke, dass US-Präsident Donald Trump in dieser Woche einen Infrastrukturplan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...